Графік київської кільцевої електрички на кілька днів зміниться

В Укрзалізниці повідомили про ремонтні роботи на колії київської кільцевої електрички.

“На час колійних робіт по перегону Борщагівка-Почайна у п'ятницю та суботу графік декількох рейсів улюбленої електрички киян зазнає змін”, – йдеться у повідомленні.

29 та 30 квітня на 8 хвилин пізніше відправлятимуться 5 поїздів зі станції Святошин (аналогічно по всьому кільцю):

7322 - об 11:47,

7324 - о 12:47,

7326 - о 13:47,

7328 - о 14:47,

7430 - о 15:39.

Відповідно, на 7 хвилин пізніше буде відправка з Дарниці (аналогічно по наступних станціях):

7323 - 12:45,

7325 - 13:45,

7327 - 14:45,

7329 - 15:45,

7431 - 16:45.

Електропоїзди, що прибуватимуть на станцію Святошин в період з 11:37 до 15:43, будуть в русі довше від 17 до 23 хвилин.

"Ремонтуємо задля вашого комфорту та безпеки. Будь ласка, врахуйте ці тимчасові зміни під час планування поїздок столицею", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 28 квітня Укрзалізниця призначила нові поїзди за маршрутами Київ – Шостка та Суми – Київ.