Тривають ремонтні роботи.
Графік київської кільцевої електрички на кілька днів зміниться
В Укрзалізниці повідомили про ремонтні роботи на колії київської кільцевої електрички.
“На час колійних робіт по перегону Борщагівка-Почайна у п'ятницю та суботу графік декількох рейсів улюбленої електрички киян зазнає змін”, – йдеться у повідомленні.
29 та 30 квітня на 8 хвилин пізніше відправлятимуться 5 поїздів зі станції Святошин (аналогічно по всьому кільцю):
- 7322 - об 11:47,
- 7324 - о 12:47,
- 7326 - о 13:47,
- 7328 - о 14:47,
- 7430 - о 15:39.
Відповідно, на 7 хвилин пізніше буде відправка з Дарниці (аналогічно по наступних станціях):
- 7323 - 12:45,
- 7325 - 13:45,
- 7327 - 14:45,
- 7329 - 15:45,
- 7431 - 16:45.
Електропоїзди, що прибуватимуть на станцію Святошин в період з 11:37 до 15:43, будуть в русі довше від 17 до 23 хвилин.
"Ремонтуємо задля вашого комфорту та безпеки. Будь ласка, врахуйте ці тимчасові зміни під час планування поїздок столицею", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 28 квітня Укрзалізниця призначила нові поїзди за маршрутами Київ – Шостка та Суми – Київ.