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У Вінниці "дерусифікували" 6 вулиць і парк, - Очеретний

Ще одну вулицю перейменували в одному із сіл міської територіальної громади.

У Вінниці "дерусифікували" 6 вулиць і парк, - Очеретний
Фото: Facebook|Андрій Очеретний

У Вінниці перейменували 6 вулиць, парк, а також вулицю в одному із сіл громади.

Про це повідомив заступник міського голови Вінниці Андрій Очеретний.

"Депутатами одноголосно прийнято рішення щодо перейменувань вулиць , провулків та тупиків", - додав Очеретний.

За його словами, перейменували такі об'єкти:

  • Вулиці Московська - на Маріупольську;
  • Маяковського - на Синьоводську;
  • Ватутіна - на Левка Лук´яненка;
  • Суворова - на Миколи Стаховського;
  • Кутузова - на Братів Котенків.

Парк  Дружби Народів тепер називатиметься парком Вишенського.

В селі Вінницькі Хутори вулицю В.Терешкової перейменували на вулицю Тетяни Кошиць.

Нагадаємо, у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Росією. Також це зробили в Івано-Франківську. А в Ужгороді можуть перейменувати 58 вулиць.

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