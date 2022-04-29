Окупанти завдали ударів по 9 населених пунктах області.
РФ 11 разів за добу обстріляла Донеччину, є загиблі, - Нацполіція
Росія 11 разів обстріляла за минулу добу Донеччину. В результаті загинули троє мирних жителів, шестеро поранені.
Про це повідомили в поліції Донецької області.
"Окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали щонайменше 27 цивільних об’єктів – житлові будинки, фермерське господарство, завод, комунальна та залізнична інфраструктура, автомобіль "швидкої допомоги", - зазначили правоохоронці.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Іванівка, Серебрянка та Новомиколаївка Черкаської громади.
"Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали в поліції Донеччини.
Нагадаємо, через пошкодження зупинили роботу двох газорозподільних станцій у Донецькій та Харківській областях.
Вчора внаслідок ранкового авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули троє людей.