Через Росію ОБСЄ закриває Спеціальну моніторингову місію в Україні

"Позиція Російської Федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття місії", - сказав чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

ОБСЄ оголосила про закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Як ідеться на сайті організації, рішення ухвалили через відсутність "консенсусу на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року щодо продовження мандату Місії".

"Це не просте рішення. Ми вивчили всі можливі варіанти шляхом політичного діалогу з державами-учасницями, щоб домогтися продовження мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція Російської Федерації не залишила нам іншого вибору, окрім як зробити кроки щодо закриття Місії", - заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Рау запевнив, що організація прагнутиме продовжувати свою діяльність в нашій державі відповідно до існуючих зобов'язань у рамках ОБСЄ.

"ОБСЄ негайно здійснить оперативні, адміністративні та фінансові кроки для закриття Місії максимально відповідально та з мінімальними витратами, при цьому безпека членів місії по всій Україні залишиться пріоритетом. Ми продовжуємо робити все можливе вдень та вночі, щоб підтримувати наших українських колег, і продовжуємо чинити тиск по всіх доступних каналах, щоб покласти край затримкам, залякуванню та дезінформації, які такі небезпечні для членів нашої національної місії", - наголосила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід.

Нагадаємо, нещодавно місія ОБСЄ опублікувала звіт, у якому повідомила, що знайшла в Україні докази воєнних злочинів, які вчинила Росія.

Днями організація закликала негайно звільнити її спостерігачів, затриманих на окупованій частині Донбасу.