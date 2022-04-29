На Луганщині точаться бої за Оріхове, міста області за вчора обстріляли 10 разів

Відновити постачання води, електрики і газу в населених пунктах уже неможливо.

За минулу добу російські війська 10 разів обстрілювали міста Луганщини. Бої точаться за Оріхове, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", – написав він.

У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. В одному гаражному комплексі вогонь гасили декілька годин.

За середу ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. Наші військові дають відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру. Відновити там воду, світло і газ уже неможливо.

Гайдай додав, що на фронті українські захисники відбили дев’ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.