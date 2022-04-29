Відновити постачання води, електрики і газу в населених пунктах уже неможливо.
На Луганщині точаться бої за Оріхове, міста області за вчора обстріляли 10 разів
За минулу добу російські війська 10 разів обстрілювали міста Луганщини. Бої точаться за Оріхове, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
"Під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно", – написав він.
У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. В одному гаражному комплексі вогонь гасили декілька годин.
За середу ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. Наші військові дають відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру. Відновити там воду, світло і газ уже неможливо.
Гайдай додав, що на фронті українські захисники відбили дев’ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.