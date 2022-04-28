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Російські війська у четвер ввечері випустили по Києву 5 ракет, – Зеленський

Це сталося одразу після перемовин президента України із генсеком ООН.

Російські війська у четвер ввечері випустили по Києву 5 ракет, – Зеленський
Фото: president.gov.ua

Одразу по завершенні переговорів у Києві президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша Росія випустила по столиці п’ять ракет.

Про це глава держави повідомив у зверненні ввечері 28 квітня.

"Сьогодні, одразу по завершенню наших перемовин (із Гуттерешем – ред.) у Києві у місто полетіли російські ракети. Пʼять ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій. Про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що Організація уособлює. А отже, це вимагає відповідної потужної реакції", – сказав Зеленський.

Президент наголосив: російські ракетні удари по Україні – по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та інших містах – вкотре засвідчують, що "ще не можна розслаблятись".

"Не можна думати, ніби війна вже закінчується. Нам ще потрібно боротись. Ще потрібно гнати окупантів", – зазначив він.

Як повідомляли, близько 20:10 у Шевченківському районі Києва у житловий будинок влучили дві російські ракети. Наразі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває у столиці України.

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