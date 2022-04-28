Росія вдарила ракетами по Фастову, - Павлюк

"Всі служби вже працюють на місці", - повідомила влада області.

По території Фастівської громади (Київська область) російські загарбники нанесли увечері 28 квітня ракетний удар.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Всі служби вже працюють на місці. Важливо залишатися в сховищах під час повітряної тривоги", - наголосила Павлюк.

Нагадаємо, під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві РФ завдала по столиці ракетного удару. Також загарбники обстріляли село на Дніпропетровщині, є загиблий. Під обстріли потрапили також населені пункти Чернігівської області. А Харківщина весь день перебуває під ворожим вогнем, загинуло 5 мирних жителів.