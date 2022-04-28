Синєгубов: Харківщина весь день під ворожим вогнем, загинуло 5 мирних жителів

"Вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не без потреби не покидати укриттів".

Харківщина сьогодні знову весь день перебуває під безперервними обстрілами російських окупантів. Продовжують гинути мирні мешканці.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок дій загарбників загинуло 5 жителів Харківщини.

"Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено", - повідомив Синєгубов.

"Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах - 1 поранений, в Котлярах - 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці - 5 поранених і 2 загиблих", - додав керівник Харківської ОВА.

Він наголосив - окупанти ще будуть покарані за всі злочини проти мирного населення. "А поки вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не без потреби не покидати укриттів", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, РФ упродовж дня 28 квітня декілька разів обстріляла Чернігівщину. Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини загинув чоловік. А під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві Росія завдала по столиці ракетного удару.