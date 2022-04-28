ЗСУ повернули контроль над Кутузівкою та завадили повному захопленню Рубіжного, – Генштаб

За сьогодні оборонці відбили декілька атак. Ворог тим часом стягує росгвардію до прикордонної зони Чернігівської та Сумської областей.

Росія продовжує наступ у Східній операційній зоні задля оточення угруповання Обʼєднаних сил, встановленні повного контролю над Донецькою і Луганською областями та утриманні сухопутного кордону з Кримом.

Найбільша активність противника спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін діяльності ворога не зафіксовано, повідомили в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об’єктах на території України з території республіки білорусь. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил російської федерації продовжують використовувати аеродром Барановичи. Засоби протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь продовжують несення чергування в посиленому режимі", – йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти посилюють прикриття визначених ділянок кордону. До прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей уведено додаткові підрозділи росгвардії.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК “Іскандер-М”. Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію Росії батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи", – додали в Генштабі.

Сили оборони відновили контроль над Кутузівкою, що в Харківській області.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог задля сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів стріляв по позиціях захисників реактивними системами залпового вогню і артилерією практично вздовж всієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.

По Маріуполю Росія продовжує завдавати авіаударів. Основні зусилля зосереджені на блокуванні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь” з метою недопущення їх прориву.

На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.

Нагадаємо, що Луганська, Донецька і частково Харківська області перебувають під невпинним вогнем росіян.