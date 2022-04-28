"Тут у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае".

Щоб змусити своїх солдатів воювати в Україні, російські командири деяких розстрілюють.

Про це свідчать перехоплені голосові повідомлення одного загарбника, які оприлюднила Служба безпеки України.

"Мои тоже стали бояться очень. Все устали. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – скаржиться окупант.

Він невдоволений новими силами, які прибули для поповнення особового складу.

"Тут у всех уже апатия, уже все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров, с ними проблема", – обурюється загарбник.

Він додав, що аналогічні настрої є і в російських офіцерів. Тому хоче якнайшвидше покинути війну і повернутися додому.

"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется…" – озвучує свої "мрії" російський окупант.

"Маючи такі "сімейні" цінності – не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!" - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Службі безпеки повідомили, що все більше росіян відмовляються йти на війну, особливо ті, яких відправили на доукомплектацію в РФ після нищівної поразки від Збройних сил України.

У той самий час керівництво російських окупантів не хоче забирати поранених із поля бою, а втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору.