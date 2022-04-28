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Байден просить Конгрес дозволити доступ до активів російських олігархів, щоб передати кошти Україні

Після продажу цих активів кошти можуть піти на підтримку України. 

Байден просить Конгрес дозволити доступ до активів російських олігархів, щоб передати кошти Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден звертається до Конгресу по отримання доступу до активів російських олігархів, набутих злочинним шляхом.

Ці активи пропонують передати Україні, оголосив Байден під час виступу 28 квітня.

"Цей законопроєкт розширить повноваження наших правоохоронців і дасть змогу конфіскувати активи цих російських клептократів. І забезпечити, щоб після продажу активів кошти були спрямовані на допомогу Україні", – заявив він.

Нагадаємо, вчора Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт HR 6930, який закликав президента США продати заморожені активи російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб і використати кошти для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

Закон не є обов'язковим, але його підтримка більшістю Конгресу відображає бажання двох партій на Капітолійському пагорбі, щоб президент США зайняв більш агресивну позицію щодо санкцій. 

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