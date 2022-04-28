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Саакашвілі перебуває у вкрай важкому стані, що може призвести до інвалідності та смерті, – Денісова

Політик знаходиться у грузинській вʼязниці з 1 жовтня. 

Саакашвілі перебуває у вкрай важкому стані, що може призвести до інвалідності та смерті, – Денісова
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила про важкий стан колишнього президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі.

Саакашвілі потребує негайного лікування за кордоном, і це підтвердив лікар альтернативного медичного консиліуму, створеного при Народному захисникові Грузії, Отар Тоїдзе. Про це Денісова повідомила у Telegram.

"Зволікання з лікуванням Міхеїла може призвести до його інвалідності, а в подальшому навіть до летальних наслідків", – заявила вона. 

Денісова закликала владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Нагадаємо, Саакашвілі перебуває в грузинській вʼязниці з 1 жовтня. Він був затриманий зразу після його першого за вісім років прибуття в Грузію. Того ж дня політик оголосив голодування, яке тримав 51 день. Це сильно погіршило його стан здоровʼя.

Саакашвілі заочно засуджений у Грузії до ув'язнення у двох кримінальних справах, повʼязаних з його діяльністю за часів президентства. Його засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство Сандро Гіргвліані, та до шести років – у справі про побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Вирок не винесено ще за двома справами: про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007-го та погром, вчинений спецназом у телекомпанії "Імеді". Також немає рішення суду у справі про розтрату держбюджету у розмірі 9 млн ларі (більше 78,7 млн гривень). Також відкрито справу за незаконний перетин кордону з боку Саакашвілі. 

Взимку 2022 року політик знову оголосив голодування. 

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