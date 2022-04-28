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Путін чіпляється за ідею "примусового миру" в Україні, – Шольц

Канцлер ФРН заявив, що для стримування наступу росіян потрібна міцна німецька армія. 

Путін чіпляється за ідею "примусового миру" в Україні, – Шольц
Фото: EPA/UPG

Міцна німецька армія необхідна для стримування російського нападу. Президент РФ Володимир Путін чіпляється за ідею "примусового миру" в Україні, і ця ідея не працює.

Про це під час виступу в Токіо заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, цитує його Reuters.

За словами канцлера ФРН, Німеччина прагне налагодити тісніші звʼязки з країнами, які поділяють її цінності. До таких держав Шольц зарахував Японію та Індію. 

Він також підкреслив, що деглобалізація не має стати виправданням протекціонізму, і додав, що світова торгівля має лишатися вільною та справедливою. 

Нагадаємо, що сьогодні Бундестаг нарешті ухвалив згоду на передачу Україні важкого озброєння. Ухвала містить заклик до уряду ФРН "продовжити і, якщо змога, прискорити постачання Україні необхідної їй техніки та при цьому розширити передачу цій країні важких та складних систем озброєнь у рамках кругових постачань".

Водночас у документі наголошено, що передача цієї техніки Україні не має призвести до підриву обороноздатності самої Німеччини.

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