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Концерн General Motors передав Україні 50 позашляховиків

Компанія пожертвувала 250 тисяч доларів на гуманітарну допомогу.

Концерн General Motors передав Україні 50 позашляховиків
Фото: General Motors

Американський концерн General Motors передав Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe для надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє видання Detroit Free Press.

Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, звідти їх перевезли в Україну та передали Міністерству інфраструктури.

"Автомобілі використовуватимуть для перевезення гуманітарної допомоги в регіоні. Рішення пожертвувати їх було ухвалено на запит посольства України у Вашингтоні", – сказав прессекретар General Motors Джордж Свігос.

Також концерн пожертвував 250 тисяч доларів на закупівлю гуманітарної допомоги, ще 50 тисяч General Motors передала некомерційним організаціям, які допомагають українцям під час війни.

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