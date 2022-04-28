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Бразилія продасть 300 тис. снарядів для німецьких зенітних установок Gepard

Проблема з боєприпасами для цієї зброї вирішена. 

Бразилія продасть 300 тис. снарядів для німецьких зенітних установок Gepard
Фото: Леопард - 1

Бразилія готова продати 300 тис. снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні. Про це повідомляє Business Insider.

Досі було відомо лише, що мюнхенський виробник Kraus-Maffei Wegmann (KMW), який хоче поставити машини, має на складі близько 23 тис. снарядів. Gepard же спроможний вистрілювати до 1100 снарядів на хвилину, тому цих запасів вистачило б лише на кілька хвилин.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що без боєприпасів зенітні установки непотрібні. "Якщо міністерство оборони Німеччини не закупить боєприпаси найближчими днями, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини".

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