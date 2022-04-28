Бразилія продасть 300 тис. снарядів для німецьких зенітних установок Gepard

Проблема з боєприпасами для цієї зброї вирішена.

Бразилія готова продати 300 тис. снаряди для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні. Про це повідомляє Business Insider.

Досі було відомо лише, що мюнхенський виробник Kraus-Maffei Wegmann (KMW), який хоче поставити машини, має на складі близько 23 тис. снарядів. Gepard же спроможний вистрілювати до 1100 снарядів на хвилину, тому цих запасів вистачило б лише на кілька хвилин.

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що без боєприпасів зенітні установки непотрібні. "Якщо міністерство оборони Німеччини не закупить боєприпаси найближчими днями, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від цієї пропозиції Німеччини".