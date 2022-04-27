Польща оголосила про свою незалежність від російського газу

"Наші сховища, як і раніше, заповнені, ми будемо заповнювати їх на 100% щодня", - заявили в польському уряді.

Польща заявила про свою повну незалежність від російського газу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці канцелярії очільника уряду Польщі у Twitter.

"Віднині ми перестали будь-як залежати від Росії. Наші сховища, як і раніше, заповнені, ми будемо заповнювати їх на 100% щодня. Сьогодні це 78% з північного, південного, західного напрямків, а також вітчизняного виробництва", - йдеться в дописі.

Premier @MorawieckiM w #Rembelszczyzna: Od dzisiaj przestaliśmy w jakikolwiek sposób zależeć od Rosji. Nadal nasze magazyny są napełniane, codziennie będziemy je napełniać do 100%, dzisiaj to jest 78% z kierunku północnego, południowego, zachodniego, a także z produkcji krajowej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 27, 2022

Нагадаємо, 26 квітня стадо відомо, що Росія припиняє постачання газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа". Причина - у звʼязку з відмовою держави розраховуватися рублями. З цього приводу в польському уряді було скликано кризову групу. Наступного дня Польща ухвалила додаткові санкції проти Росії, зокрема Газпрому.