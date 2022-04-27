Мецола прокоментувала "газовий шантаж" Росії: час розірвати нашу залежність від автократів раз і назавжди

Європарламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на постачання російський енергоносіїв.

Європейський парламент закликає до негайного загальноєвропейського ембарго на постачання російський енергоносіїв.

Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола написала у твіттері.

“Росія не буде шантажувати Європейський Союз. Ми не боїмося Путіна”, – зазначила вона.

За її словами, Польща, Болгарія та інші країни, які стануть “цілями”, отримають підтримку.

“Час розірвати нашу залежність від автократів раз і назавжди”, – закликала Мецола.

The 🇪🇺 will not be blackmailed. We are not afraid of Putin.



🇵🇱 🇧🇬 & other targeted states will find our support.@Europarl_EN calls for an immediate pan-European embargo on Kremlin-controlled energy supplies.



It’s time to cut our dependencies on autocrats once and for all. — Roberta Metsola (@EP_President) April 27, 2022

Нагадаємо, сьогодні вранці Газпром оголосив про повну зупинку постачання компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) у звʼязку з відмовою розраховуватися рублями.

У березні президент РФ підписав указ про переведення розрахунків за російських газ з євро в рублі. Путін заявив, що "колективний Захід заморожуванням російських резервів оголосив дефолт перед Росією і підвів межу під надійністю своїх валют".

Такий крок зумовлений бажанням держави-окупантки укріпити свою валюту й оголосити Європі економічну війну, заявляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оголошення Газпрому про те, що він в односторонньому порядку припиняє постачання газу споживачам у Європі, є ще однією спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Це, зокрема, показує ненадійність Росії як постачальника газу.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз готовий до такого сценарію і працює над альтернативними джерелами постачання.