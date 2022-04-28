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Палата представників закликала президента США продати заморожені російські активи, а кошти спрямувати на підтримку України

Закон не є обов'язковим, але його підтримка більшістю Конгресу відображає бажання двох партій на Капітолійському пагорбі, щоб президент США зайняв більш агресивну позицію. 

Палата представників закликала президента США продати заморожені російські активи, а кошти спрямувати на підтримку України
Звернення президента України до Когресу США
Фото: EPA/UPG

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект HR 6930, який закликав президента США продати заморожені активи російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб та використати коштів для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

За нього проголосувало 417 конгресменів США, повідомляє The New York Times

Закон не є обов'язковим, але його підтримка більшістю Конгресу відображає бажання двох партій на Капітолійському пагорбі, щоб президент США зайняв більш агресивну позицію щодо санкцій, зазначає видання. 

Це сталося через день після того, як генеральний прокурор США Меррік Б. Гарленд заявив на засіданні Сенату, що адміністрація попросить Конгрес розширити повноваження щодо конфіскації та продажу активів росіян. 

«Ми підтримаємо законодавство, яке дозволить частину цих грошей передавати безпосередньо Україні», – сказав він.

Американські законодавці суттєво пом’якшили законопроект, зробивши його необов’язковою резолюцією, яка лише закликала адміністрацію скликати визначити «конституційні механізми, за допомогою яких президент може вживати заходів для вилучення та конфіскації». Це було зроблено через зауваження Американського союзу громадянських свобод, юристи якого висловили занепокоєння, що закон може позбавити росіян, які потрапили під санкції, право оскаржити конфіскацію. У подальшому громадяни РФ могли б виграти суди і таким чином отримати «пропагандистську перемогу».

Нагадаємо, 28 квітня Білий дім планує направити до Конгресу пропозицію щодо довгострокового пакету підтримки України, які покриватиме решту поточного фінансового року, який закінчується у США 30 вересня.

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