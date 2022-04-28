Болгарія хоче перевести експорт українського зерна у свої порти і не боїться погроз Росії, – премʼєр-міністр

Україна і Болгарія збираються перевести експорт українського зерна до болгарських портів.

Про це премʼєр-міністр Болгарії Кіріл Петков повідомив під час пресконференції з нагоди його візиту до Києва.

Петков, який побував у містах на Київщині, понищених росіянами, зізнався, що був вражений масштабами.

"Коли я побачив житлові будинки, розбиті снарядами, у невеличкій громаді, де не було якихось військових – це дійсно зачепило наші серця. Коли я побачив дитячу іграшку в розбитому російською ракетою будинку, я не можу сказати, що це є військовою операцією чи спецоперацією. Це війна проти мирних людей", – наголосив він.

Премʼєр додав, що не шкодує про звільнення свого міністра оборони за те, що він використовував російський наратив про "військову операцію в Україні".

"Я думаю, що картини цієї війни справлять сильне враження на вільний світ. Щодо безпеки – те, що ми обговорили, має потенціал, особливо на півдні України. Якщо ми зробимо так, що всі зернові України зможуть експортуватися через порти Болгарії, це стане доброю можливість продемонструвати альтернативні варіанти нашого співіснування", – зазначив він.

Стосовно ремонту української військової техніки, то премʼєр додав, що в Болгарії є підприємства, які здатні це робити і потім назад доставляти оновлену техніку до України.

Петков підкреслив, що Болгарія не боїться жодних погроз росіян.

"Щодо прямої погрози – ми не вважаємо це ризиком безпеки для Болгарії, це безпосередня загроза демократії. Кожен, хто вважає себе частиною вільного світу, повинен стояти поруч з Україною, не відчуваючи будь-якої загрози. Це питання моральності і етики, те, як має робити світ", – додав він.

Нагадаємо, Петков сьогодні прибув зі своїм першим візитом до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і відвідав деокуповані населені пункти Київської області.

Болгарія не може допомагати Україні озброєнням, бо сама має його в недостатній кількості, але натомість пропонує, щоб важка військова техніка ремонтувалася на її підприємствах.

Також болгарський премʼєр відкрив спецрахунок і закликав своїх громадян пожертвувати по зарплаті для захисту України від Росії.