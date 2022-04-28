Відбувся ще один обмін полоненими, Україна звільнила 45 своїх громадян, - Верещук

Серед них - як військові, так і цивільні.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранені)", - зазначила Верещук.

За її словами, також вдалося повернути в Україну 12 цивільних громадян.

Нагадаємо, 26 квітня відбувся шостий обмін полоненими, було повернено 19 українців.

19 квітня відбувся п’ятий від початку повномасштабної війни обмін полоненими. Україні вдалося повернути 60 військовослужбовців, 10 із яких – офіцери, і 16 цивільних.