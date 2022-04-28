Росія шантажує газом та скупає активи іноземних компаній за безцінь

Між Європою та Росією розгортається газова битва. Надвечір вівторка стало відомо, що Росія без попередження відключила поставки газу до Польщі та Болгарії , вимагаючи оплату в рублях. Але шантаж не пройшов: Єврокомісія заявила, що ЄС готовий відповісти країні-агресору, а Польща має достатньо газу з сусідніх країн. Сама ж Польща заявила, що збирається стягнути з Газпрому компенсацію за порушення умов контракту.

Фото: Газпром

Ніби цю битву російський шантажист програв. Але на тлі цієї новини з’явилися інші. Виданню Bloomberg стало відомо, що 4 європейські компанії таки оплатили російський газ рублями, а 10 імпортерів відкрили рахунки в Газпромбанку. Серед останніх – компанії з Німеччини, Італії, Австрії, Словаччини та Угорщини, зокрема італійська Eni, німецька Uniper та австрійська OMV. Єврокомісія вже попередила компанії, що оплата російського газу в рублях є порушенням санкцій, але пообіцяла дати більш чіткі роз’яснення.

Крім того, з’явилася інформація, що Німеччина, яка раніше вважала нафтове ембарго більшим злом для Європи, ніж для Росії, ніби готова погодитися на поступову заборону імпорту з країни-агресора.

Навіть без ембарго в РФ прогнозують падіння видобутку нафти за результатами року на 17%. Це буде найбільше падіння з 1990-х та найменший обсяг видобутку з 2003 року. Заборона імпорту здатна зробити ще більший удар по російській економіці.

Європа потроху відмовляється і від інших енергоносіїв з Росії. З останніх кроків Швейцарія заборонила імпорт вугілля з РФ разом з ще низкою товарів.

Продовжують розривати зв’язки з Росією і міжнародні компанії. У вівторок дві компанії оголосили про вихід з російського ринку – французький виробник техніки Schneider Electric та шведський виробник рослинних олій ААК. Через такі рішення 3000 співробітників можуть залишитися без роботи.

Ще дві компанії лише призупиняють роботу з країною-агресором – китайський виробник дронів DJI та німецька компанія управління активами DWS Group. Французький автоконцерн Renault теж сподівається повернутися в країну, тому передає свою частку в російському АвтоВАЗ державній установі «за рубль».

З імпортозаміщення в країні-агресорі поки хоч якось виходить лише інсталяція «Заместим» в Петербурзі. В реальній економіці у фармвиробників проблеми з поставками пакувальних матеріалів, а половина кінотеатрів може закритися вже за кілька місяців через відсутність доступу до світових прем’єр.

Крім того, росіянам стає все важче робити перекази та проплати закордон через SWIFT. Транзакції клієнтів навіть тих російських банків, які не потрапили під санкції, почали перевіряти ретельніше в рамках фінмоніторингу, а платежі або затримуються на кілька тижнів, або взагалі повертаються.