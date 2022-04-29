Ізраїль закликав своїх громадян якнайшвидше залишити територію Придністров'я

З 23 квітня у контрольованій РФ "республіці" неспокійно.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у четвер, 28 квітня, опублікувало застереження від поїздок до Придністров'я.

"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї і обмеженням нашої можливості надавати допомогу ізраїльтянам, які там перебувають, ми закликаємо громадян Ізраїлю якнайшвидше покинути цю територію. Ми також закликаємо ізраїльтян, які найближчим часом збираються відвідати Придністров'я, скасувати поїздку", – сказано в повідомленні МЗС країни.

Нагадаємо, увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність.

Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

За наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя. Також у ГУР заявили, що РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку.

27 квітня так зване міністерство внутрішніх справ сепаратистського молдовського регіону Придністровʼя звинуватило Україну в обстрілі з її території села зі складом боєприпасів.