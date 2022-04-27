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Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації ООН

Рішення ухвалено більшістю голосів.

Генеральна асамблея Всесвітньої туристичної організації ООН більшістю голосів проголосувала за виключення Росії зі складу організації.Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар‘яна Олеськів.

Фото: facebook.com/Мар‘яна Олеськів

"Росія більше не член Всесвітньої туристичної організації ООН. Більшістю голосів таке рішення прийнято на Генеральній асамблеї організації! «За» проголосували 40 країн, за що їм честь і шана", – написала вона у фейсбуці.

Проти виключення РФ проголосували 11 країн: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет

"Бажаний для Росії сценарій не спрацював. Розповісти світу про те, що вони самі вийшли з ВТО ООН не вдалося. Зберегти обличчя – не вдалося. Зате вдалося вкотре зганьбитись і ще й оскандалитись у фінальних конвульсіях", – додала голова ДАРТ.

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