Захід має готуватися до війни з Росією, щоб стримати Путіна, - генерал НАТО Ширрефф

"Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає президента РФ, бо він поважає силу".

Колишній заступник верховного головнокомандувача НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф вважає, що Захід має показати Росіїській Федерації "всю серйозність" реакції на її агресію.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Ширрефф вважає, що очевидна ескалація військових цілей є "абсолютно правильним підходом".

"Для цього мають бути виділені значні ресурси, і це має бути зроблено у всьому Альянсі", - сказав він.

Ширрефф попередив, що Володимир Путін може відреагувати на це агресивно, але заявив, що ця ескалація потрібна, щоб показати серйозність Заходу.

"Найгірший варіант - це війна з Росією. Підготовка до найгіршого варіанту, швидше за все, стримає Путіна, тому що, зрештою, Путін поважає силу", - пояснив генерал.

Нагадаємо, ще в 2016 році Ширрефф заявляв, що Путін готовий почати Третю світову війну. У його доповіді під назвою "Озброєння для відлякування. Як Польща і НАТО повинні протистояти Росії, що відроджується" наголошуєвалось, що Польща і НАТО повинні протидіяти РФ.

Ширрефф також пояснював, що конфліктами в Україні та Сирії Путін хоче відвернути увагу від погіршення стану російської економіки. А для виправдання війни із Заходом Путін може легко використовувати звичну для Росії пропаганду.