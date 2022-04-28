На щастя, постраждалих від підступних дій загарбників немає.
РФ упродовж дня декілька разів обстріляла Чернігівщину, - ОК "Північ"
Загарбники 28 квітня декілька разів обстріляли Чернігівську область.
Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"Так, сьогодні близько 19.00 був здійснений обстріл в бік населеного пункту Сеньківка Чернігівської області з міномету (12 "приходів") та АСГу (10 "приходів"). На щастя, постраждалих від підступних дій загарбників немає", - зазначили військові.
У Держприкордонслужбі оприлюднили інформацію, що також зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін неподалік від одного з населених пунктів Семенівської ОТГ.
"Міни були випущені з боку російського села Ломаковка", - уточнили в ДПСУ.
Військові закликали жителів "бути свідомими та не переміщуватися в прикордонній зоні, лісах та лісосмугах регіону і не наражатися на небезпеку! Не забувайте: війна не завершена".
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село на Дніпропетровщині, є загиблий. Також два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві.