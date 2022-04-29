Christie's проведе торги українського мистецтва на користь збереження культурної спадщини України

Партнерами будуть Світовий фонд пам'ятників, Лікарі без кордонів та фонд CORE.

Аукціонний будинок Christie's проведе низку акцій та торгів на підтримку гуманітарних ініціатив та збереження культурної спадщини України. Про це повідомляє Аrtdaily.

Заходи будуть організовані у партнерстві з трьома найбільшими некомерційними організаціями – Всесвітнім фондом пам'ятників (WMF), організацією «Лікарі без кордонів» (MSF) та фондом CORE (Community Organized Relief Effort). Очікується, що завдяки цим ініціативам буде зібрано близько $1 млн.

Серед анонсованих заходів – виставка-продаж у Лондоні на користь Фонду підтримки культурної спадщини України (при Всесвітньому фонді пам'яток). На ній представлять роботи художників з українським корінням та сучасних художників української діаспори.

Зокрема, до продажу як єдина група пропонується колекція українських авангардистів Якова Перемена, у яку входять 86 картин та графічних творів Теофіла Фраермана, Амшея Нюренберга, Ісаака Маліка та Сигізмунда Олесевича.

Також запланована до продажу колекція «Українські модерністи ХХ століття» з 10 полотен художників, які народилися в Україні - Марії Синякової, Давида Бурлюка, Олександри Екстер, Олександра Богомазова та Володимира Баранова-Россіне.

Ще одна колекція на продаж, - «Українські сучасні художники в діаспорі», - представляє 20 сучасних українських фотографій та відео, серед яких є роботи Бориса Михайлова.

Нагадаємо, раніше аукціонний дім Christie’s скасував торги російського мистецтва.