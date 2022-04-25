ОБСЄ закликає негайно звільнити її спостерігачів, затриманих на окупованій частині Донбасу

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликають негайно звільнити своїх чотирьох спостерігачів, які були затримані на окупованій частині Донбасу.

«Затримання членів національної місії СММ (Спеціальна моніторингова місія) в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей є неприйнятним, і ми закликаємо до їх негайного звільнення, – сказав Рау. – Їх затримали за адміністративну діяльність, яка входить до їх офіційних функцій як співробітників ОБСЄ. Вже деякий час вони утримуються без звинувачення, а ОБСЄ та їхні родини недостатньо поінформовані про ситуацію».

«Я засуджую жалюгідні акти залякування, переслідування та ворожої публічної риторики щодо СММ та співробітників місії в непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей. Усі члени нашої національної місії залишаються посадовими особами ОБСЄ, і їм слід надати функціональний імунітет, у тому числі протягом цього періоду, коли термін дії мандату закінчився», – сказав Шмід.

«Їхня робота була вирішальною в багатьох сферах, включаючи підтримку контактів із відповідними зацікавленими сторонами та громадянським суспільством, а також сприяння локальному припинення вогню для відновлення життєво важливої інфраструктури, безпосередньо допомагаючи полегшити людські страждання», - йдеться в заяві.

З міркувань безпеки ОБСЄ наразі не може оприлюднити жодної додаткової інформації.

Напередодні, 24 квітня, в ОБСЄ повідомили, що співробітники її Спеціальної моніторингової місії в Україні потрапили в полон до російських військових на сході України.