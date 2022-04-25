У Запорізькій області окупанти обстрілювали місця, де анонсували освячення пасок, - ОВА

Окупанти цинічно вели вогонь, а потім звинувачували в цьому українських воїнів.

У неділю, 24 квітня, в день, коли християни східного обряду святкували Великдень, російські військові продовжили обстріл українських міст, цілячи в місця, де анонсували освячення пасок.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу з початком служби", - сказано в повідомлені за результатами доби.

При цьому росіяни поширюють брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють по мирному населенню.