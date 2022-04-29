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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 29 квітня

"Час відправлення може змінюватись", - наголосили в УЗ.

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 29 квітня
Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 29 квітня.

Про це йдеться в повідомленні національного перевізника у Facebook.

Заплановано наступні рейси:

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

"Час відправлення може змінюватись", - наголосили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, від початку війни УЗ евакуювала за кордон пів мільйона людей. А "зеленими коридорами" вдалося вивезти близько 300 тисяч українців.

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