"Час відправлення може змінюватись", - наголосили в УЗ.
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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 29 квітня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 29 квітня.
Про це йдеться в повідомленні національного перевізника у Facebook.
Заплановано наступні рейси:
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
"Час відправлення може змінюватись", - наголосили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, від початку війни УЗ евакуювала за кордон пів мільйона людей. А "зеленими коридорами" вдалося вивезти близько 300 тисяч українців.
Темы: евакуація, Укрзалізниця, війна з Росією