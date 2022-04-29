"Минулого року Аліна виборювала золоті нагороди на національному чемпіонаті серед дівчат U-17 і мріяла й надалі здобувати першість на міжнародних стартах".

Російські окупанти вбили 14-річну важкоатлетку Аліну Перегудову та її маму в Маріуполі.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.

"У своєму віці дівчинка вже входила до складу спортсменів-кандидатів збірної команди України, була вихованкою Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та ученицею Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю ім. Сергія Бубки. Минулого року Аліна виборювала золоті нагороди на національному чемпіонаті серед дівчат U-17 і мріяла й надалі здобувати першість на міжнародних стартах…", - зазначили у відомстві.

Фото: Facebook|Міністерство молоді та спорту України

"Русскій мір" увірвався в дім спортсменки ворожим снарядом, додали в міністерстві.

"З великим жалем пишемо про втрату та висловлюємо найщиріші співчуття усім, хто знав цих прекрасних людей... Ніколи не пробачимо окупанту геноцид українського народу, його цвіту нації", - наголосили в Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, наприкінці березня чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал загинув у боях за Маріуполь.