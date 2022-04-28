На Roland Garros російських і білоруських тенісистів допустять без прапора та гімну, - ЗМІ

У травні в Парижі стартує другий у сезоні турнір "Великого шолома".

Організатори єдиного в сезоні ґрунтового турніру "Великого шолома" Roland Garros не планують усувати від участі спортсменів з Росії та Білорусі, повідомляє французьке видання RMC Sport.

За інформацією ЗМІ, організатори воліють зберегти нейтралітет. Зазначається, що російські та білоруські тенісисти виступатимуть під нейтральним прапором. У разі перемоги гімнів РФ або Білорусі не виконуватимуть.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу відбудеться з 22 травня до 6 червня.

Нагадаємо, що раніше організатори Вімблдонського турніру усунули від участі російських і білоруських тенісистів.

Рішення організаторів засудили Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP).