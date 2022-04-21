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Офіційно: організатори Вімблдону усунули від турніру російських і білоруських тенісистів

Оргкомітет виступив з офіційною заявою.

Офіційно: організатори Вімблдону усунули від турніру російських і білоруських тенісистів
Фото: New York Times

Організатори Вімблдону офіційно оголосили, що цього року не допустять до турніру російських і білоруських тенісистів.

"Від імені All England Club та Комітету з організації турніру ми хочемо висловити нашу постійну підтримку всім, хто постраждав від конфлікту в Україні в ці приголомшливі і тяжкі часи.

Ми поділяємо загальний осуд незаконних дій Росії й уважно розглянули ситуацію в контексті наших обов'язків перед гравцями, нашою спільнотою та громадськістю Великої Британії як британський спортивний заклад.

Ми також врахували вказівки уряду Великої Британії щодо спортивних організацій і заходів", - йдеться в заяві на офіційному сайті Вімблдону.

"В умовах такої невиправданої та безпрецедентної військової агресії для російського режиму було б неприйнятно отримувати будь-які вигоди від участі російських чи білоруських гравців у Вімблдоні.

Тому ми маємо намір з глибоким жалем відхилити заявки від російських і білоруських гравців на турнір у 2022 році", - наголошено в заяві.

"Ми усвідомлюємо, що це складно для окремих осіб. І нам прикро, що вони страждатимуть через дії лідерів російського режиму.

Ми дуже уважно розглянули можливі альтернативні заходи згідно з рекомендаціями уряду Великої Британії, але, з огляду на резонансне середовище турніру, важливо не дозволяти використовувати спорт для пропаганди російського режиму.

Якщо обставини суттєво зміняться до червня, ми розглянемо та відповідним чином відреагуємо”, - сказано у висновку.

Нагадаємо, російським і білоруським тенісистам дозволено брати участь у міжнародних турнірах у нейтральному статусі.

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