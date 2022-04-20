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Луческу відповів на слова Маркевича "хто такий Луческу для нашої країни"

Румунський спеціаліст вступив у полеміку з українським фахівцем.

Луческу відповів на слова Маркевича "хто такий Луческу для нашої країни"
Фото: shakhtar.com

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відреагував на критику з боку відомого українського фахівця, ексголови комітету національних збірних Федерації футболу Мирона Маркевича.

На думку румунського фахівця, він дав українському футболу більше ніж Маркевич.

"Маркевич сказав: хто такий Луческу для нашої країни? Статистика – це доказ того, що я дав Україні. Я багато значу для України з 2004 року до сьогодні, більш ніж Маркевич", – стверджує Луческу на сторінках gsp.ro.

"Перед тим, як повернутися у 2020 році, Маркевич сказав, що тільки один гравець "Динамо" є гравцем національної команди. Циганков. А зараз таких футболістів 12. Це моя відповідь йому", – категорично заявляє румун.

"Це безвідповідальна заява. Він повинен мовчати, тому що він не вивозив гравців з країни, їх сім'ї, він не шукав будинку для проживання, полі для тренування та матчів. Він не пережив цих труднощів. Про все подбав хтось інший", – зазначив наставник "Динамо".

Раніше Маркевич розкритикував рішення "Динамо" не відпускати футболістів до національної команди України, назвавши братів Суркіс "українофобами".

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