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Команди Усика та Джошуа погодили проведення бою

За два тижні остаточно визначиться дата реваншу.

Команди Усика та Джошуа погодили проведення бою
Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Фото: Matchroom Boxing

Сторони чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та Ентоні Джошуа погодили всі умови контракту боя-реваншу, повідомив промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Переговори про поєдинок повністю закінчено, все узгоджено. Сто відсотків, що Ентоні Джошуа проведе реванш із Олександром Усиком.

Ми закінчуємо обговорювати місце проведення бою. Команда Усика на цьому тижні буде в Лондоні, тому ми сядемо і поговоримо з ними.

Я гадаю, що протягом двох тижнів ми визначимо дату. Це буде липень. Сподіваюся, що Ей Джей стане триразовим чемпіоном світу у суперважкій вазі", - сказав Хірн в інтерв'ю talkSPORT.

Нагадаємо, у першому бою український боксер переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та відібрав у британця чемпіонські пояси.

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