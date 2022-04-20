Організатори Вімблдону усунуть від змагань російських і білоруських тенісистів, - The New York Times

Вімблдон може стати першим турніром "Великого шолома", від участі в якому відсторонять російських і білоруських спортсменів.

Організатори Вімблдону вирішили виключити зі складу учасників російських і білоруських тенісистів через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та підтримку війни Білоруссю, стверджує The New York Times, посилаючись на висловлювання високопоставленого тенісного функціонера.

Офіційну заяву буде зроблено невдовзі на пресконференції, стверджує видання.

Зазначимо, що четверо російських тенісистів входять до 30 кращих на ATP Tour, у тому числі двоє до першої десятки - Данило Медведєв (№2 АТР), який є чинним чемпіоном US Open, і Андрій Рубльов (№8 АТР).

Росію в топ-40 рейтингу WTA Tour представляють п'ять тенісисток на чолі з Анастасією Павлюченковою, яка посідає 15-те місце.

Тим часом білоруска Арина Соболенко посідає 4-те місце і минулого року була півфіналісткою Вімблдону. Її співвітчизниця, колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренко посідає 18-те місце рейтингу.

Вімблдон має розпочатися наприкінці червня.

Нагадаємо, російським і білоруським тенісистам дозволено брати участь у міжнародних турнірах у нейтральному статусі.