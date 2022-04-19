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Усі німецькі клуби розірвали контракти з російськими гімнастами через агресію Росії

Олімпійські чемпіони залишили німецькі клуби.

Усі німецькі клуби розірвали контракти з російськими гімнастами через агресію Росії
Артур Далалоян
Фото: EPA/UPG

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у командних змаганнях гімнастів Артур Далалоян повідомив, що всі клуби німецької Бундесліги розірвали контракти з російськими спортсменами. 

"Усі німецькі клуби відмовилися від російських спортсменів, і як мінімум у найближчому півріччі ми у Бундеслізі точно не виступимо. Я вже отримав листа від клубу, в якому в дуже тактовній формі повідомляється, що мене не викличуть на змагання.

Такі ж листи прийшли й іншим хлопцям, зокрема Давиду Белявському та Микиті Нагорному (також олімпійським чемпіонам Токіо-2020, прим. - LB.ua). Ця відмова викликана складною політичною ситуацією у світі", - зазначив Далалоян.

Додамо, що минулого сезону він виступав за німецький клуб Schwabisch Gmund-Wetzgau.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) на початку березня заборонила російським та білоруським гімнастам виступати на змаганнях під егідою федерації через ситуацію в Україні, проте заборона не поширюється на клубні турніри.

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