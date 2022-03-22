Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
ГоловнаНовини -

Український бронзовий призер Олімпіади-2020 готовий продати медаль, щоб допомогти ЗСУ

Станіслав Горуна у 2019 році підписав контракт із ЗСУ.

Український бронзовий призер Олімпіади-2020 готовий продати медаль, щоб допомогти ЗСУ
Станіслав Горуна
Фото: НОК

Бронзовий призер Олімпійських ігр-2020 у Токіо, український каратист Станіслав Горуна готовий продати медаль, щоб допомогти Збройним силам України, повідомляє Fanday.net.

"Чи готовий продати медаль заради допомоги армії? Звичайно. Я просто не знаю, як це оформити. Якщо хтось хоче придбати – будь ласка, звертайтеся. Результат зафіксовано. Медаль – це просто шматок металу", – повідомив Горуна.

"Я у Львові в листопаді 2019 року підписав контракт із ЗСУ. І я завжди представляв ЗСУ на змаганнях. Тому коли це все почалося, мені зателефонували з військової частини о 5-й ранку.

Я швидко зібрався і поїхав у частину для отримання інструкцій щодо подальших дій. З першого дня нам видали зброю та розповіли, що кожен має робити. На цей момент я перебуваю в тій частині", - зазначив призер Олімпіади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також