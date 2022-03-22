Український бронзовий призер Олімпіади-2020 готовий продати медаль, щоб допомогти ЗСУ

Бронзовий призер Олімпійських ігр-2020 у Токіо, український каратист Станіслав Горуна готовий продати медаль, щоб допомогти Збройним силам України, повідомляє Fanday.net.

"Чи готовий продати медаль заради допомоги армії? Звичайно. Я просто не знаю, як це оформити. Якщо хтось хоче придбати – будь ласка, звертайтеся. Результат зафіксовано. Медаль – це просто шматок металу", – повідомив Горуна.

"Я у Львові в листопаді 2019 року підписав контракт із ЗСУ. І я завжди представляв ЗСУ на змаганнях. Тому коли це все почалося, мені зателефонували з військової частини о 5-й ранку.

Я швидко зібрався і поїхав у частину для отримання інструкцій щодо подальших дій. З першого дня нам видали зброю та розповіли, що кожен має робити. На цей момент я перебуваю в тій частині", - зазначив призер Олімпіади.