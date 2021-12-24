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Олімпійський призер з карате розповів про причини бійки з депутатом "Свободи" на сесії Львівської районної ради

Горуна підозрює, що призвідник конфлікту працював на публіку.

Олімпійський призер з карате розповів про причини бійки з депутатом "Свободи" на сесії Львівської районної ради
Станіслав Горуна
Фото: НОК України

Бронзовий призер Олімпіади-2020 і депутат "Самопомочі" Станіслав Горуна розповів подробиці конфлікту з представником "Свободи" Богданом Федуном на засіданні Львівської районної ради.

"Він почав кричати, що я "вата". Я йому сказав: "Якби ти був нормальним чоловіком, ти сказав би мені це при особистій зустрічі, коли ми зустрічалися і обговорювали ці всі питання, а не зараз на камеру. А зараз ти себе поводиш, як сопляк", - розповів в інтерв’ю zaxid.net Горуна.

"Він почав мене ображати і кидатися на мене. Попробував мене головою вдарити, потім коліном, рукою на мене замахнувся. Я просто повалив його на землю", - пояснив каратист.

Напередодні 27-річний ветеран АТО/ООС Федун під час засідання Львівської районної ради зчинив бійку з 32-річним Горуною. Причиною розбірок стали давні висловлювання Горуни про "спорт поза політикою".

Додамо, що Горуна вперше став депутатом на місцевих виборах 2020 року.

Федун теж став депутатом уперше, офіційно тимчасово безробітний, був головою Львівського осередку Всеукраїнської громадської організації "Сокіл", брав участь у війні на сході України у складі добровольчого підрозділу "Карпатська Січ".

Григорій МухінГригорій Мухін
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