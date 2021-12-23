Беленюка визнано найкращим спортсменом України 2021 року за версією Асоціації спортивних журналістів

Фото: uspa.com.ua

Асоціація спортивних журналістів України представила найкращих спортсменів країни за підсумками 2021 року.

Перше місце посів олімпійський чемпіон Токіо-2020, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

За підсумками голосування Беленюк отримав 113 балів. На другому місці розташувався плавець Михайло Романчук, який виграв "срібло" та "бронзу" на Іграх у Токіо.

Третє місце – у Людмили Лузан, яка також стала срібною та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у веслуванні на каное.

Найкращі спортсмени України 2021 року

Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів) Михайло Романчук (плавання) – 75 Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72 Олександр Усик (професійний бокс) – 71 Олена Костевич (стрільба) – 48 Андрій Ярмоленко (футбол) – 34 Анастасія Савчук – Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32 Еліна Світоліна (теніс) – 27 Дар’я Білодід (дзюдо) – 26 Олена Старікова (велоспорт) – 22 Анжеліка Терлюга (карате) – 21 Олександр Хижняк (бокс) – 16 Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12 Ігор Рейзлін (фехтування) – 11 Алла Черкасова (боротьба) – 7 Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5