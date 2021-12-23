Беленюка визнано найкращим спортсменом України 2021 року за версією Асоціації спортивних журналістів

Асоціація спортивних журналістів України представила найкращих спортсменів країни за підсумками 2021 року.
Перше місце посів олімпійський чемпіон Токіо-2020, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
За підсумками голосування Беленюк отримав 113 балів. На другому місці розташувався плавець Михайло Романчук, який виграв "срібло" та "бронзу" на Іграх у Токіо.
Третє місце – у Людмили Лузан, яка також стала срібною та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у веслуванні на каное.
Найкращі спортсмени України 2021 року
- Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів)
- Михайло Романчук (плавання) – 75
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72
- Олександр Усик (професійний бокс) – 71
- Олена Костевич (стрільба) – 48
- Андрій Ярмоленко (футбол) – 34
- Анастасія Савчук – Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32
- Еліна Світоліна (теніс) – 27
- Дар’я Білодід (дзюдо) – 26
- Олена Старікова (велоспорт) – 22
- Анжеліка Терлюга (карате) – 21
- Олександр Хижняк (бокс) – 16
- Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12
- Ігор Рейзлін (фехтування) – 11
- Алла Черкасова (боротьба) – 7
- Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5
- 17-19 Ірина Коляденко (боротьба) – 3
- 17-19 Станіслав Горуна (карате) – 3
- 17-19 Олег Омельчук (стрільба) – 3
- 20 Юрій Захарєєв (бокс) – 1.