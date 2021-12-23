У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
У Дніпрі СБУ викрила "президента України", який уже сформував "тіньовий уряд"
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
На Донбасі вперше провели стрільби з протитанкових комплексів Javelin
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
Валерій Харчишин: “Ми маємо виплатити росіянам декілька мільйонів гривень за цей рік. А нашим авторам вони винні більше"
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
У колишнього ватажка "ДНР" Бородая знайшли квартиру в Дубаї за пів мільйона доларів
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
Міноборони розширило для жінок список професій з обов’язковим військовим обліком
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
"Слуга народу" Галушко обматюкав поліцейських, які зупинили його авто
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
Україна підписали газову угоду з Угорщиною в обхід "Газпрому"
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
"Слуга народу" назвала відео з Галушком помстою від Авакова
ГоловнаСпорт

Беленюка визнано найкращим спортсменом України 2021 року за версією Асоціації спортивних журналістів

Олімпійський чемпіон випередив Усика та Романчука.

Фото: uspa.com.ua

Асоціація спортивних журналістів України представила найкращих спортсменів країни за підсумками 2021 року.

Перше місце посів олімпійський чемпіон Токіо-2020, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

За підсумками голосування Беленюк отримав 113 балів. На другому місці розташувався плавець Михайло Романчук, який виграв "срібло" та "бронзу" на Іграх у Токіо.

Третє місце – у Людмили Лузан, яка також стала срібною та бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у веслуванні на каное.

Найкращі спортсмени України 2021 року

  1. Жан Беленюк (боротьба греко-римського стилю) – 113 (балів)
  2. Михайло Романчук (плавання) – 75
  3. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное) – 72
  4. Олександр Усик (професійний бокс) – 71
  5. Олена Костевич (стрільба) – 48
  6. Андрій Ярмоленко (футбол) – 34
  7. Анастасія Савчук – Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 32
  8. Еліна Світоліна (теніс) – 27
  9. Дар’я Білодід (дзюдо) – 26
  10. Олена Старікова (велоспорт) – 22
  11. Анжеліка Терлюга (карате) – 21
  12. Олександр Хижняк (бокс) – 16
  13. Парвіз Насібов (боротьба греко-римського стилю) – 12
  14. Ігор Рейзлін (фехтування) – 11
  15. Алла Черкасова (боротьба) – 7
  16. Ярослава Магучіх (легка атлетика) – 5
  • 17-19 Ірина Коляденко (боротьба) – 3
  • 17-19 Станіслав Горуна (карате) – 3
  • 17-19 Олег Омельчук (стрільба) – 3 
  • 20 Юрій Захарєєв (бокс) – 1.
Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також