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Погані новини для "Дженоа" Шевченка: "Спеція" Коваленка поставила підніжку "Наполі"

Серія А взяла паузу.

&quot;Спеція&quot;
Фото: EPA/UPG
"Спеція"

Відбулися останні матчі 19-го туру та першого кола Серії А.

Зокрема, один з лідерів чемпіонату "Наполі" приймав аутсайдера "Спецію", за яку виступає на правах оренди українець Віктор Коваленко.

Завдяки автоголу захисника господарів Жуана Жезуса гості повезли з Неаполя три очки та до п'яти очок збільшили свій відрив від конкурента за виживання "Дженоа" Андрія Шевченка, яка раніше зіграла внічию з "Аталантою" ще одного українця Руслана Маліновського (0:0).

Огляд матчу "Наполі" - "Спеція".

Черговий тур Серії А відбудеться 6 січня 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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