Фото: EPA/UPG "Спеція"

Відбулися останні матчі 19-го туру та першого кола Серії А.

Зокрема, один з лідерів чемпіонату "Наполі" приймав аутсайдера "Спецію", за яку виступає на правах оренди українець Віктор Коваленко.

Завдяки автоголу захисника господарів Жуана Жезуса гості повезли з Неаполя три очки та до п'яти очок збільшили свій відрив від конкурента за виживання "Дженоа" Андрія Шевченка, яка раніше зіграла внічию з "Аталантою" ще одного українця Руслана Маліновського (0:0).

Огляд матчу "Наполі" - "Спеція".

Черговий тур Серії А відбудеться 6 січня 2022 року.