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"Мілан" та "Інтер" спільно представили проект нового стадіону "Сан-Сіро"

Відкриття планують на 2026 рік.

Фото: inter.it

"Мілан" та "Інтер" представили проект нового стадіону, який зведуть на місці нинішнього "Сан-Сіро", повідомляє sportarena.com із посиланням на пресслужбу двох міланських клубів.

Проект дизайнерської студії Populous називається "Собор" і має на увазі перетворення місцевості в районі стадіону на 110 тисяч квадратних метрів зеленої зони та будівництво нового підземного паркінгу.

Фото: inter.it

У 2019 році обидва міланські клуби заявили про намір побудувати новий стадіон за 650 млн євро на місці 80-тисячного "Сан-Сіро", побудованого в 1925 році.

Очікується, що новий стадіон буде зведено поряд із "Сан-Сіро", який пізніше частково знесуть та перетворять на арену менших розмірів після церемонії відкриття зимової Олімпіади-2026.

Григорій МухінГригорій Мухін
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