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"Дженоа" відстояла другу нульову нічию в Серії А із Шевченком

Цього разу не зуміли розпечатати ворота "грифонів" Маліновський і компанія.

Андрій Шевченко реагує на події матчу
Фото: EPA/UPG
Андрій Шевченко реагує на події матчу

Напередодні двома матчами стартував 19-й тур Серії А.

Зокрема, у Генуї "Дженоа" українця Андрія Шевченка приймала "Аталанту".

Матч завершився нульовою нічиєю.

Зазначимо, що з перших хвилин у складі гостей на полі з'явився півзахисник Руслан Маліновський. Українець провів на полі 65 хвилин й отримав оцінку 7,7. Більше – лише в захисника "Дженоа" Хоана Васкеса (7,8).

Для генуезької команди це друга нічия в Серії А, і знову нульова, у семи матчах під керівництвом Шевченка.

"Дженоа" з п'ятьма поразками завершила перше коло на 18-й позиції.

Наступний матч чемпіонату генуезці проведуть 6 січня на виїзді проти "Сассуоло". Становище для команди Шевченка залишається не критичним, але складним.

Огляд матчу "Дженоа" - "Аталанта".

Григорій МухінГригорій Мухін
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