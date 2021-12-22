Напередодні двома матчами стартував 19-й тур Серії А.
Зокрема, у Генуї "Дженоа" українця Андрія Шевченка приймала "Аталанту".
Матч завершився нульовою нічиєю.
Зазначимо, що з перших хвилин у складі гостей на полі з'явився півзахисник Руслан Маліновський. Українець провів на полі 65 хвилин й отримав оцінку 7,7. Більше – лише в захисника "Дженоа" Хоана Васкеса (7,8).
Для генуезької команди це друга нічия в Серії А, і знову нульова, у семи матчах під керівництвом Шевченка.
"Дженоа" з п'ятьма поразками завершила перше коло на 18-й позиції.
Наступний матч чемпіонату генуезці проведуть 6 січня на виїзді проти "Сассуоло". Становище для команди Шевченка залишається не критичним, але складним.