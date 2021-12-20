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"Дженоа" Шевченка зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії

"Грифони" з українцем у Серії А набрали лише очко.

"Дженоа" Шевченка зазнала чергової поразки в чемпіонаті Італії
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У стартовому матчі 18-го туру Серії А команда Андрія Шевченка "Дженоа" грала в Римі проти "Лаціо" та зазнала чергової поразки – 1:3.

Під керівництвом українського фахівця "грифони" в чемпіонаті зіграли вже 6 матчів та набрали лише очко з різницею м'ячів 2-13.

"Дженоа" займає 18-те місце в турнірній таблиці, відставання від рятівного 17-го місця збільшилося до трьох очок.

Уже завтра домашнім матчем проти одного з лідерів "Аталанти", за яку виступає колишній підлеглий Шевченка у збірній України Руслан Маліновський, генуезький клуб завершить перше коло.

Огляд матчу "Лаціо" - "Дженоа".

Григорій МухінГригорій Мухін
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