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Український захисник "Шахтаря" перейшов у московський "Локомотив"

Марк Рене Мампассі продовжить кар'єру в РПЛ.

Український захисник "Шахтаря" перейшов у московський "Локомотив"
Марк Рене Мампассі
Фото: ФК "Шахтар"

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Марк Рене Мампассі продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Росії, повідомляє пресслужба "гірників".

18-річний уродженець Донецька перейшов у московський "Локомотив". За повідомленнями московського клубу, гравець уклав контракт терміном п'ять років.

Зазначимо, що футболіст цього сезону проводить в оренді в "Маріуполі". За азовський клуб він відіграв 15 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але жодного разу не грав за першу команду в офіційних матчах.

"Залізничники" пішли на зимову паузу, посідаючи 6-е місце у Російській прем'єр-лізі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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