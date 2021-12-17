Український захисник "Шахтаря" перейшов у московський "Локомотив"

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Марк Рене Мампассі продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Росії, повідомляє пресслужба "гірників".

18-річний уродженець Донецька перейшов у московський "Локомотив". За повідомленнями московського клубу, гравець уклав контракт терміном п'ять років.

Зазначимо, що футболіст цього сезону проводить в оренді в "Маріуполі". За азовський клуб він відіграв 15 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але жодного разу не грав за першу команду в офіційних матчах.

"Залізничники" пішли на зимову паузу, посідаючи 6-е місце у Російській прем'єр-лізі.