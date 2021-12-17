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Побито світовий рекорд у плаванні на дистанції 200 метрів вільним стилем у жінок

Шивон Хогі з Гонконгу – нова володарка рекорду.

Побито світовий рекорд у плаванні на дистанції 200 метрів вільним стилем у жінок
Шивон Хогі
Фото: EPA/UPG

У рамках чемпіонату світу-2021 на короткій воді в Абу-Дабі плавчиня з Гонконгу Шивон Хогі встановила новий світовий рекорд на дистанції 200 метрів вільним стилем, повідомляє sportarena.com.

24-річна спортсменка показала результат 1 хвилина та 50,31 секунди. Попередній рекорд належав Сарі Шестрем зі Швеції (1:50,43).

Шивон Хогі на Олімпіаді-2020 у Токіо двічі ставала срібною призеркою у плаванні на 100 і 200 метрів вільним стилем. Вона стала першою плавчинею з Гонконгу, яка виграла олімпійську медаль.

Чемпіонат світу на короткій воді в Абу-Дабі завершиться 21 грудня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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