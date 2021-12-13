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Перед матчем УПЛ проти "Металіста 1925" клубний автобус "Чорноморця" закидали камінням та яйцями

Фани одеситів ніяк не вгамуються.

Сергій Кравченко
Фото: скриншот
Сергій Кравченко

Півзахисник "Чорноморця" Сергій Кравченко підбив підсумки матчу проти "Металіста 1925" (2:1), а також розповів про напад одеських ультрас на клубний автобус на під'їзді до стадіону.

"Як закидали автобус? Яйця, каміння... Ми самі не дуже зрозуміли. Нове керівництво, може, інший вектор. Я трохи не зрозумів цієї акції. Те, що вони проти фармклубу, я вважаю, що це правильно. Акція незрозуміла. Головне, що ніхто не постраждав", - заявив Кравченко в інтерв'ю ТК "Футбол-1/2/3".

Зазначимо, що після цієї перемоги "Чорноморець" піднявся на 13-те місце турнірної таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що в зимову паузу клуб може отримати нового власника та головного тренера – близький до повернення в Одесу Роман Григорчук.

Григорій МухінГригорій Мухін
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