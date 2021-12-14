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УЄФА опублікував календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середині лютого відбудеться рестарт єврокубкових турнірів.

Фото: twitter.com/UEFA

Пресслужба УЄФА опублікувала календар раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться в середині лютого.

Розклад плей-оф ЛЧ:

15 лютого

  • Спортінг (Португалія) - Манчестер Сіті (Англія)
  • ПСЖ (Франція) - Реал (Іспанія)

16 лютого

  • Зальцбург (Австрія) - Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія) - Ліверпуль (Англія)

22 лютого

  • Челсі (Англія) - Лілль (Франція)
  • Вільярреал (Іспанія) - Ювентус (Італія)

23 лютого

  • Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди)
  • Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Юнайтед (Англія)

Матчі у відповідь:

8 березня

  • Баварія – Зальцбург
  • Ліверпуль - Інтер

9 березня

  • Манчестер Сіті - Спортінг
  • Реал - ПСЖ

15 березня

  • Аякс - Бенфіка
  • Манчестер Юнайтед - Атлетіко

16 березня

  • Лілль - Челсі
  • Ювентус - Вільярреал

Час початку матчів – 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА довелося проводити жеребкування цього раунду повторно, оскільки результати першого жереба анулювали через низку технічних помилок.

Григорій МухінГригорій Мухін
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