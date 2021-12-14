УЄФА опублікував календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Пресслужба УЄФА опублікувала календар раунду плей-оф Ліги чемпіонів.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться в середині лютого.
Розклад плей-оф ЛЧ:
15 лютого
- Спортінг (Португалія) - Манчестер Сіті (Англія)
- ПСЖ (Франція) - Реал (Іспанія)
16 лютого
- Зальцбург (Австрія) - Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія) - Ліверпуль (Англія)
22 лютого
- Челсі (Англія) - Лілль (Франція)
- Вільярреал (Іспанія) - Ювентус (Італія)
23 лютого
- Бенфіка (Португалія) - Аякс (Нідерланди)
- Атлетіко (Іспанія) - Манчестер Юнайтед (Англія)
Матчі у відповідь:
8 березня
- Баварія – Зальцбург
- Ліверпуль - Інтер
9 березня
- Манчестер Сіті - Спортінг
- Реал - ПСЖ
15 березня
- Аякс - Бенфіка
- Манчестер Юнайтед - Атлетіко
16 березня
- Лілль - Челсі
- Ювентус - Вільярреал
Час початку матчів – 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, УЄФА довелося проводити жеребкування цього раунду повторно, оскільки результати першого жереба анулювали через низку технічних помилок.