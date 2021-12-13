У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
ГоловнаСпорт

Мессі та Роналду зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів уперше з сезону-2010/11

Жереб звів "ПСЖ" і "МанЮнайтед".

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

У результаті нинішнього жеребкування у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні "ПСЖ" і "Манчестер Юнайтед" зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Таким чином, нападник "ПСЖ" Ліонель Мессі і форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду знову зіграють один проти одного. Востаннє вони зустрічалися у плей-оф Ліги чемпіонів у сезоні-2010/11. Тоді "Барселона" з Мессі здобула перемогу над "Реалом" у півфіналі (2:0, 1:1).

Додамо, що у фіналі того сезону "Барса" на "Вемблі" здобула перемогу над "Манчестером Юнайтед" – 3:1.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15-16 і 22-23 лютого, у відповідь - 8-9 і 15-16 березня 2022 року.

Фінал відбудеться 29 травня на стадіоні "Санкт-Петербург".

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також