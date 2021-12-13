Мессі та Роналду зустрінуться у плей-оф Ліги чемпіонів уперше з сезону-2010/11

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду

У результаті нинішнього жеребкування у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні "ПСЖ" і "Манчестер Юнайтед" зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Таким чином, нападник "ПСЖ" Ліонель Мессі і форвард "Манчестера Юнайтед" Кріштіану Роналду знову зіграють один проти одного. Востаннє вони зустрічалися у плей-оф Ліги чемпіонів у сезоні-2010/11. Тоді "Барселона" з Мессі здобула перемогу над "Реалом" у півфіналі (2:0, 1:1).

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo will meet in the Champions League knockout stages for the first time since the 2010/11 semi-final.



🐐 vs 🐐#UCLdraw #UCL pic.twitter.com/G8fubkX0q1 — Squawka Football (@Squawka) December 13, 2021

Додамо, що у фіналі того сезону "Барса" на "Вемблі" здобула перемогу над "Манчестером Юнайтед" – 3:1.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15-16 і 22-23 лютого, у відповідь - 8-9 і 15-16 березня 2022 року.

Фінал відбудеться 29 травня на стадіоні "Санкт-Петербург".