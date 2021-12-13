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"Барселона" - "Наполі": відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Фінал пройде у Севільї. 

Кубок Ліги Європи
Фото: уєфа
Кубок Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

Пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

  • "Севілья" (Іспанія) – "Динамо Загреб" (Хорватія);
  • "Аталанта" (Італія) – "Олімпіакос" (Греція);
  • "Лейпциг" (Німеччина) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія);
  • "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія);
  • "Зеніт" (Росія) – "Бетіс" (Іспанія);
  • "Боруссія Дортмунд" (Німеччина) – "Рейнджерс" (Шотландія);
  • "Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалія);
  • "Порту" (Португалія) – "Лаціо" (Італія).

Перші матчі відбудуться 17 лютого, у відповідь - 24 лютого.

Фінал відбудеться 18 травня на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.

Григорій МухінГригорій Мухін
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