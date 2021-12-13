"Барселона" - "Наполі": відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.
Пари 1/16 фіналу Ліги Європи:
- "Севілья" (Іспанія) – "Динамо Загреб" (Хорватія);
- "Аталанта" (Італія) – "Олімпіакос" (Греція);
- "Лейпциг" (Німеччина) – "Реал Сосьєдад" (Іспанія);
- "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія);
- "Зеніт" (Росія) – "Бетіс" (Іспанія);
- "Боруссія Дортмунд" (Німеччина) – "Рейнджерс" (Шотландія);
- "Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалія);
- "Порту" (Португалія) – "Лаціо" (Італія).
Перші матчі відбудуться 17 лютого, у відповідь - 24 лютого.
Фінал відбудеться 18 травня на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у Севільї.