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Україна опустилася на один рядок у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Ми пропустили ще Сербію.

Україна опустилася на один рядок у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: en.as.com

Матчами Ліги Європи та Ліги конференцій завершився останній тур єврокубкової кампанії.

Українські клуби на трьох змогли набрати лише 2 очки – нічиї з однаковим рахунком 1:1 "Зорі" у матчі ЛК проти "Буде-Глімта" та "Шахтаря" проти "Шеріфа" у Лізі чемпіонів; "Динамо" свій матч ЛЧ програло "Бенфіці" – 0:2.

Таким чином, за підсумками туру Україна втратила ще один рядок у таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Сербію, відкотившись на 12-е місце.

 Крім того, Україна вже не матиме шансу наздогнати суперників, оскільки всі наші команди завершили свій виступ у єврокубках, на відміну від своїх суперників, у яких залишилося по два представники: у Шотландії це "Рейнджерс" і "Селтік" – у Лізі Європи та Лізі конференцій відповідно , а у Сербії – "Црвена Звезда" та "Партизан" – у ЛЄ та ЛК відповідно.

Та й у наших переслідувачів Бельгії залишився один представник "Гент" у Лізі конференцій.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 10 грудня 2021 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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